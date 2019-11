Le ministÃ¨re de la SantÃ© donne un ultimatum Ã  certaines pharmacies

Al-akhbar - Une mission du ministère de la Santé a remis un avertissement aux pharmacies en service devant les hôpitaux publics, exigeant la mise en œuvre des mesures prises par le département dans le cadre de la réforme du secteur.



Le ministère avait informé les officines de la nécessité d'ouvrir leurs pharmacies à une distance minimale de 200 mètres des hôpitaux publics avant lundi 2 décembre prochain.



Le syndicat des propriétaires de dépôts et de pharmacies avait demandé en vain à la tutelle de revenir sur cette décision, rappelle-t-on.



Par Al-akhbar,

Traduit de l'Arabe par Cridem











