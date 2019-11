Boidjel O. Houmeid : Â« le problÃ¨me de la rÃ©fÃ©rence de lâ€™UPR ne se pose pas Â»

Saharamédias - Le député Boidjel O. Houmeid, membre de la commission chargée de la gestion du parti union pour la république, a déclaré vendredi, lors d’une conférence de presse que le problème de la référence du parti ne se pose pas.



Pour lui la seule de l’UPR ce sont les textes juridiques qui l’organisent. Il a ajouté qu’O. Abdel Aziz, lors de la réunion du comité de gestion de l’UPR, a réaffirmé son soutien au président Ghazouani, avant d’ajouter que la majorité des chefs d’état qui ont dirigé la Mauritanie, l’ont fait avec des partis politiques.



Il a cependant ajouté que ces partis s’effritaient à chaque fois que les chefs d’état quittaient leurs fonctions et que les personnes les constituant émigraient vers un autre parti qui devient le parti au pouvoir, ce qu’il voudrait que devienne l’UPR.



Ould Houmeid a dit que l’ambition qu’on a pour ce parti est qu’il soit un projet politique pérenne et non pas qu’il soit lié à des personnes.



Cette conférence de presse s’est déroulée en présence du président de la commission Seyidna Ali O. Mohamed Khouna, Fall N’Guissaly, des personnalités qui avaient refusé de signer le communiqué de la commission chargée de la gestion du parti qui considéraient le président Ghazouani unique référence du parti.













