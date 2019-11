DÃ©claration des cadres de la section UFP de Keur MacÃ¨ne

Kadiata Malick Diallo - Nous avons appris les décisions de suspension et de renvoi de certains dirigeants du parti ainsi que le démarrage d'une campagne d’implantation pour tenir un congrès. Nous responsables de la section UFP de Keur Macène sous - signés - affirmons notre désapprobation de ces méthodes qui ne sauraient régler les problèmes du parti, et rejetons toutes décisions non consensuelles.



Nous ne nous sentons nullement concernés par la campagne d'implantation engagée, ni du congrès envisagé dans ces circonstances.



Les signataires :



N° Nom et prénom Fonction Téléphone Village



1 Brahim Niang Conseil National 22 17 32 09 Dara



2 Alioune Teuw Responsable section K.M 46 97 44 67 Keur Macene



3 Yelly Gaye Cadre 22 25 91 75 Keur Macene



4 Mouhamed Sarr Cadre 46 97 07 29 Keur Macene



5 Beyat Ould Bilal Cadre 34 16 67 20 Njalar



6 Aichetou Dieye Cadre 46 53 93 54 Keur Macene



7 Pape Mbaye Cadre 32 37 19 55 Dara



8 Mouhamed Sene Cadre 26 91 92 84 Keur Macene



9 Mouhamed Moukhtar Gaye 46 74 33 77 Cadre Keur Macène



Keur Macène, le 27 novembre 2019













