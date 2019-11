Mauritanie: Pas de tentative de coup dâ€™Etat, selon le ministre de la dÃ©fense

Senalioune - Selon Alakhbar, le ministre de la Défense, Hanena Ould Sidi, a affirmé qu’il réfute fermement toute brèche de sécurité ou tentative de coup d’État en Mauritanie.



Le ministre, s’exprimant ce samedi lors d’une session à huis clos du Comité des finances, a démenti les rumeurs sur des réseaux sociaux qu’un coup d’Etat a été déjoué ces derniers jours.



Le ministre a expliqué que les transferts subis par le bataillon de sécurité présidentiel au cours des derniers jours ne sont que des procédures de routine et normales.