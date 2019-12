Pour une gestion durable du problÃ¨me structurel du Guidimakha

Terroir Journal - Des pluies diluviennes et torrentielles se sont abattues sur le Guidimakha.



Il s’en est suivi des familles éplorées, des maisons écroulées, des pistes détériorées, des centaines d’animaux décimées, des arbres déracinés, un lessivage de terrain entraînant le transport et le dépôt des terres arables dans les bas-fonds, des grains de pollen par excès de turgescence (phénomène de coulure) éclatant, amenuisant ainsi les pâturages …



Et l’Etat, les bonnes volontés, les ONGs accourent à coup de millions pour assister les sinistrés. Mais est-ce là la solution ?



Le Guidimakha présente des caractéristiques géomorphologiques et climatologiques qui font que ce problème est structurel et va donc récidiver.



Sur le plan géomorphologique, l’altimétrie fait que la région est un véritable exutoire des eaux venant des hauteurs du Gorgol et de l’Assaba. De par le passé, le Guidimakha a été le théâtre d’une tectonique distensive créant ainsi des failles avec un réseau hydrographique très anastomosé (Garfa, Tourimé, Saloum, Artémou,Coumba N’Daw) à forte énergie potentielle (du fait de la hauteur) et à forte énergie cinétique du fait de la vitesse et des pentes balayant tout sur son passage.



Sur le plan climatologique, la région est la plus arrosée du pays (isohyète 650 mm) à la suite de pluies issues des vents de mousson de l’anticyclone de Sainte Hélène du Golfe de Guinée subissant la force de coriolis.



Ces deux facteurs combinés constituent la problématique du Guidimakha. La solution constitue à ébaucher des réflexions et des plans d’action en amont qui passent par la sensibilisation, la communication et le civisme.



Le peuple japonais, malgré son appartenance à la ceinture du feu (volcans et séismes), le glissement des terrains, les typhons est toujours égale à lui-même par la force de sa discipline et le respect des consignes données pour sauver des millions de vies humaines. Même les fourmis obéissent à cette loi.



Nous devons construire des barrages ; dresser des seuils de ralentissement, déguerpir les populations dans les zones à risque (la topographie aidant) ; redéfinir le cadastre de la ville de Sélibaby, construire des bassins de rétention ; interdire aux éleveurs d’occuper les bas-fonds pendant l’hivernage.



D’ailleurs c’est tout le peuple mauritanien qui doit faire face aux calamités naturelles notamment au réchauffement climatique (d’autant plus que notre Capitale est dans une dépression : - 22 m IGM) ; à l’avancée du désert : les grands massifs dunaires que sont : l’Azzefal, l’Akchar et l’Amoukrouz avancent de façon irrésistible, ayant déjà englouti un fleuve sur leur passage dans le Sahel El Abiad (le Tasiast est un ancien lit de fleuve) et nos chefs d’Etat tardant à mettre en place le projet de la Grande Muraille Verte ; et à la découverte du gaz et du pétrole off-shore pour un pays ayant l’une des côtes les plus poissonneuses au monde d’autant plus qu’il fallait s’y attendre : la biomasse (animale et végétale) apportée pendant les différentes transgressions et remaniée pendant les différentes régressions du Quaternaire dans des géosynclinaux sous l’effet de phénomènes thermodynamiques ne pouvaient que générer ces hydrocarbures.



Qu’adviendra t-il de nos parcs nationaux : Diawling, Banc d’Arguin, Djoudj ? Nos chefs d’Etat que sont Mohamed Cheikh Ould Ghazwani et Macky Sall doivent inscrire dans leur agenda beaucoup plus le souci écologique de la préservation de nos richesses halieutiques et ornithologiques que celui des rentes.



A la croisée des chemins entre une civilisation nomade et une civilisation sédentaire ; une rencontre d’eaux chaudes d’origine guinéenne et d’eaux froides d’origine canarienne et au carrefour des deux plus grands océans du monde (océans en furie) : l’Atlantique et le Sahara la Mauritanie doit gérer son milieu naturel avec dextérité.



Alhousseynou Abdoulaye SY



Professeur des Sciences de la Nature













