Senalioune - Selon des informations, le président Ghazouani est en phase de dissoudre l’assemblée nationale et appelé à des élections législatives et municipales dans un proche future.



En plus, selon la même source, un remaniement ministériel est en vue. Certains membres du gouvernement affiliés à l’ancien président sera remercié ainsi que de haut fonctionnaires de l’Etat.