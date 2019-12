L'esclavage en Mauritanie, une pratique tenace [Le MÃ©mo]

TV5 MONDE - Le 2 décembre marque la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage.



Pourtant l'esclavage continue d'exister, et notamment en Mauritanie bien qu'il ait été officiellement aboli en 1981. 1% de la population y serait encore asservie, selon The Global Slavery Index. En 2015, nous avons recueilli le témoignage d'une ancienne esclave sur ses conditions de vie avant sa libération par l'association Initiative de Résurgence du Mouvement Abolitionniste (IRA).



Ses militants, persécutés par les autorités, accusent le pouvoir de pratiques esclavagistes. Reportage.



Cliquez ici pour voir le reportage.