SÃ©libabi : 330 millions d'ouguiyas (N-UM) pour l'extension et la modernisation de la ville

AMI - Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a posé lundi matin à Sélibabi, la première pierre pour la réalisation des différentes composantes du projet "Extension et modernisation de la ville de Sélibabi", décidées sur instruction du Président de la République, dans le cadre des activités visant à répondre aux effets causés par les pluies qu'a connues la ville de Sélibabi récemment.



Le Président de la République a coupé, à cette occasion, le ruban symbolique en guise de coup d'envoi pour la réalisation d'un certain nombre de projets et ce avant de dévoiler la plaque commémorative de ces importants projets.



Le Président de la République a écouté des explications qui lui ont données par les responsables du ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement, notamment sur les données concernant les délais d'exécution et les répercussions positives qu'ils auront sur la vie des populations.



Le Président de la République a remis à cette occasion des badges d'attribution de lots de terrains à usage d'habitation aux familles sinistrées suite aux dernières inondations et à celles dont les habitations seront détruites pour permettre l'élargissement des rues principales de la ville.



Le maître d’œuvre de ces réalisation décidées par le gouvernement, sur instruction du Président de la République, est la société Iskane.



Le coût global des projets est de 330 millions d'ouguiyas (N-UM), sur financement du budget de l'Etat.













