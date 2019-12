CommuniquÃ© de la 5e Ã©dition de Nouakchott JAZZ Plus Festival

Nouakchott JAZZ Plus Festival - Du 02 au 06 Décembre 2019, l'Association "EL VAJER" sous l’égide du Ministère de la Culture et de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, organisera le Nouakchott JAZZ PLUS Festival 2019.



Ce rendez-vous musical (dont l’accès est gratuit) organisé pour la 5e année consécutive vise à l'ancrage de la musique Jazz en Mauritanie, un genre musical vecteur de paix et du vivre ensemble. Des valeurs que promeut ce festival qui organisera une conférence de presse le 05 décembre prochain au musée national à 10h pour présenter le bilan et les innovations de cet événement.



Cette édition sera ponctuée par une formation destinée aux techniques de son de Professionnel avec un accès particulier sur la promotion de la participation des femmes, avec au menu : Soirée Scène, Ouverte, Atelier d'échange, Performance Artistique, une Soirée Slam et un Concert de Clôture le 06 décembre 2019 au village de la Biodiversité.



Une soirée (dont l’accès est gratuit) avec à l'affiche : Dental Orchestra(Maurianie), Clara Garcia Saka, Armando Ordon(Espagne), Etienne Mbappe (France -Cameroun), Bakalamba Jazz(mauritanie).



Lors de cette 5e édition , un hommage exceptionnel sera rendu à Monsieur Abdoul Hamadi SARR dit Babi Sarr (Paix à son âme), initiateur de Dental Orchestra et Fondateur du festival.



Pour rappel, cette édition se tient avec le soutien du Service de Coopération et d'Action Culturelle(SCAC), Institut Français de Mauritanie(IFM), Coopération Espagnol, les Studios HOLPAC, Village Biodiversité.



Pour plus d'infos appelez



Tel : 46919202 - 34309964













