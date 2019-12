Acquittement dâ€™un Ã©tudiant mauritanien en AlgÃ©rie aprÃ¨s des soupÃ§ons de transfert illicite de devises

Al-akhbar - La justice algérienne a relaxé, après une période de garde-à-vue de quelques mois, le lundi 2 décembre courant un étudiant mauritanien soupçonné de trafic illicite de devises.



Le Chef d’inculpation contre l’étudiant avait été modifié et adapté, qualifiant désormais l’universitaire de victime de l’exploitation d’une tierce personne.



Un étudiant qui tentait en juillet dernier de faire passer des boîtes de dattes avait été arrêté par les éléments de la police des frontières de l’aéroport d’Alger.



Ces derniers avaient saisi la somme de 250 000 euros sur lui.



L’encombrant colis saisi appartenait à une autre personne qui avait des bagages en surcharge et qui avait sollicité son enregistrement à l’aéroport au nom de l’étudiant mauritanien, indique-t-on.



Par Al-akhbar,

Traduit de l'Arabe par Cridem













