Aziz-Ghazouani : La rencontre de la dÃ©sunion...

DakarActu - Le président en exercice de la Mauritanie et son prédécesseur ne sont pas loin de rompre définitivement les amarres. Les deux hommes ne s'adressent plus la parole depuis vendredi 22 novembre, après que Mohamed Ould Ghazouani a demandé à Mohamed Ould Abdel Aziz de le laisser conduire les rênes de l'Union pour la République, le parti présidentiel.



Ce jour là Mohamed Ould Ghazouani est allé chez Ould Abdel Aziz, à Nouakchott. Mais sa proposition n'a pas été acceptée par ce dernier qui a catégoriquement refusé de jouer le rôle du plan B, rapporte Jeune Afrique dans son édition de cette semaine.



Les choses ont été envenimées par le boycott de la fête nationale par Mohamed Ould Abdel Aziz qui a quitté Nouakchott, la veille du 59e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale de la Mauritanie. Laquelle célébration a eu lieu à Akjoujt, capitale de la région d'Inchiri, dans l'Ouest du Pays.



Depuis lors, le comité de gestion provisoire du parti est divisé entre partisans de Ould Abdel Aziz et de son successeur à la magistrature suprême.



Alors qu'il a toujours le soutien du président et de son second au sein de cette structure, l'ancien président de la Mauritanie est cependant en minorité puisque 22 membres considèrent Mohamed Ould Ghazouani comme l'unique référence dans le parti.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité