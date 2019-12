Officiel â€“ DaSylva s'engage avec le Terengganu club

RIM Sport - C'est fait, le désormais ex-international mauritanien Dominique DaSylva (31 ans) s'est officiellement engagé ce lundi (2 décembre 2019) au Malaisie avec le FC Terengganu club (Super league).



Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, l'attaquant a paraphé son contrat dont la durée n'a pas été précisée. Le natif de Sebkha a en tout cas été reçu comme une véritable star par les dirigeants au complet de cette formation Malaisienne.



Douze ans après ses débuts professionnels en Tunisie sous les couleurs du CS Sfaxien, Dominique va donc découvrir son cinquième championnat, après différents passages remarqués en Tunisie,Egypte et au Vietnam.



Et l'ancien pensionnaire de l’Académie nationale semble déjà se sentir comme chez lui : "Rendre grâce à Dieu quoi qu’il arrive.Travail dans le silence et tu seras récompensé en silence.Vamos FC Terengganu", a t-il écris sursa page face book officielle.









