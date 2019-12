GrÃ¨ve des travailleurs d'Afroport, gestionnaire de l'aÃ©roport Oum Tounsi : communiquÃ© de la CGTM

CGTM - Suite à l’échec des négociations entamées depuis quelques jours entre les délégués du personnel et la direction de l’entreprise, les Travailleurs de la société AFROPORT observent, depuis hier matin (le 02 décembre 2019) une grève illimitée pour réclamer la satisfaction des revendications contenues dans la plateforme revendicative des travailleurs de cette société.



Le mot d’ordre de grève a été largement suivi par les travailleurs et les activités de la société chargée de la gestion de l’aéroport international Oumtounssi ont été totalement paralysées.



Face à cette situation, la Confédération Générale des Travailleurs de Mauritanie (CGTM) :



- exprime sa solidarité agissante et son soutien indéfectible aux travailleurs de la société AFROPORT dans leur lutte pour la satisfaction de leurs revendications légitimes.



- Invite la direction de l’entreprise à prendre d’urgence les mesures nécessaires visant l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés de la société.



- exhorte les travailleurs et l'opinion publique nationale et internationale à exprimer leur solidarité avec la lutte des travailleurs de de la société AAFROPORT visant l’obtention de la satisfaction de revendications et réclamations légitimes des travailleurs de cette société.



Nouakchott, le 02.12. 2019



Le Comité Exécutif













