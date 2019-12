Les membres du gouvernement empÃªchÃ©s par des dÃ©putÃ©s dâ€™accÃ©der au parlement

Sahara Médias - Un certain nombre de députés ont refusé mardi de recevoir le ministre de la justice pour protester contre leur exclusion de la cérémonie de pose de la première pierre du futur siège de l’assemblée nationale pour laquelle ils avaient été invités.



Les députés ont affirmé qu’ils poursuivraient le boycott des membres du gouvernement tans qu’ils n’auront pas reçu des excuses officielles pour avoir été empêchés par les forces de sécurité et par la sécurité présidentielle d’assister à la cérémonie.



L’un des députés a considéré que le comportement des forces de sécurité et de la sécurité présidentielle était humiliant pour les représentants du peuple, un manque de respect au parlement a écrit un autre député sur sa page Facebook.













