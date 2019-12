Perturbation des vols Ã  lâ€™aÃ©roport de Nouakchott et nÃ©gociations en cours pour rÃ©soudre le problÃ©me

Adrar-Info - Les vols à l’aéroport de Nouakchott ont été affectés par une grève illimitée du personnel pour protester contre le licenciement d’un travailleur par la direction de la société "Afroport", qui gère l’aéroport.



Des sources à l’aéroport ont confirmé que des avions français, sénégalais et mauritaniens avaient été affectés par la grève ce soir. Tout comme les vols marocains et algériens devraient également être affectés pour les mêmes raisons. Ces développements interviennent au moment où sont engagés des efforts pour trouver une solution à la crise.



Le secrétaire général du ministère de l’Equipement et des Transports, accompagnés du directeur de la société "Afroport" ont entamé des négociations avec les travailleurs, afin de trouver une solution pour mettre fin à la crise avant que celle-ci ne s’aggrave.



Les travailleurs avaient annoncé samedi dernier une grève partielle et progressive, mais le licenciement d’un travailleur accusé d’inciter les travailleurs à la gréve a entraîné ces derniers à passer à une grève illimitée.



Source : https://www.alakhbar.info/?q=node/21753



Traduit par Adrar.info









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité