Mauritanie : Ghazouani minimise la crise qui lâ€™oppose Ã  Aziz (Le Monde)

Al-akhbar - Dans une interview parue cette semaine dans le journal français Le Monde, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani « minimise la portée de la crise » qui l’oppose à son prédécesseur Mohamed Ould Abdel Aziz, pour le contrôle du parti au pouvoir, Union Pour la République - UPR.



Mohamed Ould Ghazouani et Mohamed Ould Abdel Aziz disputent le statut de « référence » de l’UPR qui détient la majorité des députés et des élus locaux du pays. Le Comité provisoire de gestion de l’Union Pour la République (UPR) s’est divisé en deux camps.



Vingt-Deux (22) membres soutiennent le président Ould Ghazouani contre Cinq (5) qui restent pro Ould Abdel Aziz.