URGENT/Ould Cheikh El Ghazwani reÃ§oit un dÃ©putÃ© membre du comitÃ© de gestion de l'UPR(SOURCE)

Tawary - Le député M. Boidjiel Ould Houmeid a été reçu, ce mardi 3 décembre, en fin de journée, par le Président M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani dans son bureau au palais présidentiel, a appris l’Agence Tawary d’Information d’une source fiable.



L’entretien entre les deux hommes a duré plus d’une heure et jusqu’au moment, où, nous mettons en ligne cette information, nous n’avons reçu aucun détail sur la portée de cette rencontre.



Il est prévu dans les prochaines heures que Boidjiel annonce sa position par rapport aux dernières mesures prises portant Mohamed Ould Abdel Vetah, l’actuel ministre du pétrole, à la tête de la coordination du parti,Union Pour la République dont il est membre, souligne notre source.













