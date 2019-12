RÃ©union de la commission chargÃ©e de la gestion de lâ€™UPR Ã  son siÃ¨ge

Sahara Médias - La commission chargée de la gestion de l’union pour la république a demandé à son secrétaire général, Mohamed O. Abdel Fetah, de convoquer une réunion de l’institution, afin de coordonner ses activités jusqu’au mois de février prochain prévu pour la tenue du congrès du parti.



Le secrétaire général de la commission a décidé de convoquer cette réunion ce mercredi soir au siège de l’UPR.



Cette réunion sera la première après celle présidée il y a près de deux semaine par l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz et qui avait provoqué de graves dissensions au sein de la formation politique.



Elle se tiendra alors que prévaut une crise aigüe au sein du parti autour de sa référence, Mohamed O. Cheikh Ghazouani pour la très grande majorité de la commission, Mohamed O. Abdel Aziz pour quelque uns.



La nomination d’un nouveau président de la commission pose un problème juridique car celle-ci tire sa légitimité du dernier congrès du parti, seule instance à même de la modifier, selon les sources de Sahara Medias.



Ould Abdel Fetah serait le plus indiqué afin d’éviter des problèmes juridiques et afin d’apaiser le climat au sein du parti et accélérer la préparation du prochain congrès.



Il y a près deux semaines la commission avait annoncé que le congrès du parti se tiendra en février prochain mais certaines sources croient savoir qu’il se tiendra avant cette date.









