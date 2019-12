Naufrage dâ€™une embarcation transportant des migrants clandestins au large de Nouadhibou

AMI - Les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou auraient recueilli, mercredi, 74 rescapés et repêché 57 corps de migrants clandestins.



Il s’agirait de migrants clandestins dont l’embarcation aurait fait naufrage au large de la ville de Nouadhibou. Selon les survivants, l’embarcation qui venait d’un pays africain en partance pour l’Espagne aurait percuté un rocher au large des côtes mauritaniennes.



Les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou ont engagé des opérations de secours et de recherche de survivants.



Une source sur place a confié à l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI) que les rescapés recueillis ont été installés dans un centre d’accueil de migrants et ont reçu les premiers soins, des vivres, des habits et des couvertures, ajoutant que le nombre de migrants qui se trouvaient à bord de l’embarcation reste imprécis.



Toutefois les opérations de recherche se poursuivent et les heures à venir permettront d’en savoir plus sur ce drame.













