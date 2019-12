Au concours international de plaidoiries, le droit des femmes, une question universelle [VidÃ©o]

Ouest-France - Josette M. Atade-Topanou a remporté le concours international de plaidoiries de Mauritanie, organisé par l’Institut international des Droits de l’Homme, ce mercredi 4 décembre 2019, à Nouakchott.



Elle défendait une épouse victime de la violence de son mari. Dans un pays où la place des femmes reste un vrai sujet, sa victoire a soulevé des questions sitôt prononcée. Le concours international de plaidoiries pour les Droits de l’Homme de Mauritanie est chaque année un événement à Nouakchott, la capitale du pays de l’ouest africain.



Depuis sept ans, l’Institut international des Droits de l’homme et de la paix, fondé par le député du Calvados, Me Alain Tourret, à Caen il y a dix ans, réunit dans la grande salle du tribunal plus de 400 personnes ce jour-là avec l’ordre national du barreau.



Le concours, ouvert par le ministre de la Justice, est retransmis en direct par la télévision. Dans la salle, beaucoup d’hommes. Certains ne serrent pas de main féminine dans cette République islamique. « Pour avoir la baraka, nous allons écouter quelques versets du Coran », entame l’animatrice de la journée.



Sixième à plaider, la Béninoise Josette M. Atade-Topanou rejoint le pupitre, la tête droite, ses tresses relevées sur le sommet du crâne. Elle attaque d’une voix douce, presque chantante. « Nous avons tous été amoureux, n’est-ce pas ? Ce sentiment merveilleux qui nous donne l’impression d’avoir des ailes, nous fait sentir des papillons dans le ventre et par lequel nous jurerons voir un ciel rose. »



Le rythme des mots s’accélère, l’avocate gronde. Le 30 juillet 2016, la vie de sa cliente, Léonida, a basculé, quand prises d’« atroces douleurs au ventre », elle s’est refusée à son mari. « Aux environs de 4 h du matin, le voisinage est alerté par les flammes provenant de leur domicile conjugal. Léonida, 28 ans, était en flammes. » Un brasier humain allumé par son mari. La voix de l’avocate béninoise devient tonnerre. Le public du concours, bruyant et remuant, est scotché sur les sièges de plastique rouge.



« Ce sang ne coule pas seulement sur les mains des agresseurs. Il coule aussi sur nos mains à nous, les femmes. Nous sommes coupables toutes les fois où nous avons eu vent de pareille barbarie et que nous ne faisons rien pour l’arrêter. » La plaidoirie de Josette M. Atade-Topanou n’est plus qu’un cri : « Ce soir j’accuse, chacun de nous, pour nos silences complices. »



Moins d’une semaine après avoir remporté le concours international d’éloquence du barreau de Paris, le prix Mario-Stati, Me M. Atade-Topanou a remporté le concours international de Mauritanie.



« Est-ce qu’elle a gagné parce que c’est une femme ? » interroge un journaliste sitôt la remise des prix terminée. « Est-ce qu’il n’y avait pas d’autres questions plus proches du quotidien ? » demande un autre.



En Mauritanie, il n’existe pas de définition du viol. L’unique femme qui croupit en prison dans un couloir de la mort a été condamnée pour le meurtre de son mari violent.



Stéphanie SEJOURNE-DUROY













