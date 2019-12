Le naufrage d'une pirogue de migrants fait 55 morts en Mauritanie

Apanews - Quelque 55 migrants illégaux ont péri, mercredi, sur les côtes mauritaniennes, au large de Nouadhibou, a-t-on appris de sources sécuritaires basées dans cette ville.



Leur corps ont été rejetés par la mer et ramassés par les éléments d’une patrouille militaire mauritanienne, ont précisé nos sources. Pendant ce temps, 73 autres migrants sont rescapés en parvenant à la nage à la plage.



Ils ont été cueillis et amenés vers un endroit sûr à Nouadhibou où ils ont reçu de la nourriture, des habits et des médicaments. Quant aux victimes dont les nationalités n’ont pas été précisées, leurs corps seront entrés ce soir à l’extérieur de Nouadhibou.



Selon la version des rescapés relayée par les sources sécuritaires, la pirogue sinistrée qui transportait plus de 150 personnes était partie il y a quelques jours de la Gambie avec pour destination l’Espagne.



Elle a fini par être renversée après s’être heurtée à un rocher. Ses occupants se sont tous jetés à l’eau pour tenter l’aventure d’atteindre la côte.



Les autorités mauritaniennes continuent toujours les recherches pour d’éventuels autres survivants, même si cette probabilité s’amenuise de plus en plus.



MOO/te/APA













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité