Le congrÃ¨s de lâ€™UPR va se tenir plus tÃ´t que prÃ©vu

Saharamédias - La commission chargée de la gestion de l’union pour la république a décidé, à l’issue de sa réunion mercredi d’avancer la date de la tenue du congrès initialement prévu en février prochain, il se tiendra désormais les 28 et 29 décembre courant.



La réunion a pris par ailleurs trois importantes décisions dont celle fixant le nombre de commissions qui seront chargées de préparer et organiser le congrès. La commission a par ailleurs chargé le secrétaire général de préparer la reprise des travaux du deuxième congrès ordinaire dans les meilleures conditions.



Deux proches de l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz qui n’avaient pas signé le communiqué publié par la majorité de la commission et reconnaissant l’actuel président de la république Mohamed O. Cheikh Ghazouani comme unique référence du parti ont assisté à cette réunion.



Il s’agit de Fall N’Guissaly et le maire de Benichab Ikhalihina O. Etheïmine alors que le reporter de Sahara Medias a noté l’absence de deux importants membres de cette commission Seyidna Ali O. Mohamed Khouna et Boidjel O. Houmeid.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité