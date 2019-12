Report de la marche de l'opposition revendiquant le jugement de Ould Abdel Aziz

Taqadoumy - La Coalition des Forces du Changement de l’opposition a décidé de reporter la marche, qui devait être organisée samedi prochain 7 décembre courant, pour exiger le jugement de l’ex président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, à la suite d’une demande introduite par le parti Tawassoul, motivée par la nécessité de disposer d’assez de temps pour assurer une bonne mobilisation de la manifestation.



Un des leaders de l’opposition mauritanienne Biram Ould Dah Ould Abeid avait refusé de signer la pétition réclamant une enquête sur les dossiers de corruption relevant de l'ancien régime, conditionnant sa signature par l’organisation d’une enquête sur les massacres ethniques dont les négromauritaniens ont fait l’objet d’une part ainsi par l’engagement de réviser la loi d’amnistie adoptée par le parlement sous le règne de Ould Taya, d’autre part.



La pétition susmentionnée a été signée par des députés de l'opposition et de la majorité, rappelle-t-on.



Par Taqadoumy,

Traduit de l'Arabe par Cridem













