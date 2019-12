L'ADG de la SNIM sâ€™engage Ã  mettre fin Ã  lâ€™injustice et appliquer la transparence quant Ã  lâ€™avancement des travailleurs

Adrar-Info - Le directeur général de la Société nationale industrielle et minière, SNIM, Mokhtar Ould Djay, s’est engagé à mettre en place un système transparent d'avancement des travailleurs et à lever l’injustice dont sont victimes certains d’entre eux.



Ould Djay a déclaré devant les travailleurs lors de sa visite de «l’usine Guelb» que l’entreprise fait face à une crise financière qualifiée de difficile, mais que l’application de la justice, au niveau des employés, ne nécessite pas d’argent.



Le directeur de la société a confirmé l’existence de 86 travailleurs qui n’avaient bénéficié d’aucun avancement depuis le début de leur embauche dans la société il y'a une vingtaine d’années.



Ce qu’il a qualifié d’anormal et d’inacceptable.



Source : https://www.alakhbar.info/?q=node/21807



Traduit par Adrar.info









