Lâ€™ADG de la SNIM : Â« la sociÃ©tÃ© connait certains disfonctionnements Â»

Sahara Médias - L’administrateur-directeur général de la SNIM Moctar O. Djay a déclaré que la société connait certaines difficultés et des disfonctionnements dans les domaines des ressources humaines et des équipements.



L’ADG de la SNIM qui pa avec les travailleurs de la société mercredi les festivités marquant la commémoration de la journée mondiale des travailleurs des mines, a promis d’œuvrer à la résolution des difficultés auxquelles fait face la société afin d’assurer sa pérennité.



Il a promis de mener une lutte sans merci contre toutes les formes d’injustice dont sont victimes certains travailleurs pour leur avancement et leur promotion, promettant que les marchés de la société seront désormais soumis aux critères légaux loin de tout clientélisme.



Moctar O. Djay a révélé d’autre part que la société va acquérir prochainement 14 nouveaux camions miniers, procédera à la réparation des groupes électrogènes qui avaient pris feu en juillet dernier.









