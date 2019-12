G5 Sahel : Macron hausse le ton envers les chefs d'Ã©tat africain

Kassataya - Les 5 chefs d’état africain du G5 Sahel sommés par le président français de confirmer leur volonté si oui ou non ils acceptent la présence militaire française au Sahel dans le cadre d une rencontre à Pau le 16 décembre prochain.



Pour les observateurs Il s’agit d une menace et non d’une mise en garde comme Macron le laisse entendre. C’est la première fois qu’il hausse ainsi le ton suite à la lourde perte la semaine dernière au Mali de 13 militaires d’un seul coup. Une hécatombe qui ne laisse personne indifférente.



La réalité c est que la France paie la faiblesse notamment des armées du Mali et du Burkina depuis 2013. L’ opération Serval au départ a servi de bouter hors du Nord du Mali les Jihadistes.



En initiant BARKHANE opération plus élargie aux 5 pays la France a permis indirectement aux terroristes de se réorganiser pour multiplier les attaques au Nord du Mali où les soldats maliens n’existent pratiquement pas.



Et puis les barbus ont réussi à déplacer tantôt la guerre au centre en créant un conflit ouvert inter ethnique entre les Peuls et les chasseurs Dozos sur fond d’un génocide qui embarrasse les autorités de Bamako incapable de réagir voire complice des Dogons.



Tantôt au Nord avec des opérations kamikhaze et qui ne laissent aucune chance aux soldats maliens et de la Minusma. C’est l’absence d état au Mali qui rend encore difficile les interventions françaises dans un terrain hostile et miné par les Jihadistes.



Toute la faiblesse de la force conjointe du G5 réside dans l’absence de stratégie et d’ équipement militaire voire de soldats suffisamment sur le terrain. Les attaques permanentes et simultanées contre les soldats au Mali et au Burkina en touchant des enfants visent à créer une panique au sein des populations.



Au Mali ces dernières ont l’impression depuis 2013 de vivre une occupation française. Ce qui ne plait pas Macron déboussolé par la société civile malienne et même certaines personnalités politiques et culturelles qui ne veulent plus de la présence française chez elle.



Cette prise de position relayée récemment par le national Salif KEITA irrite l Elysée qui laisse entendre une ingratitude des dirigeants africains.



La mort des 13 soldats y est pour beaucoup car Macron doit rendre compte aussi à l’état et aux français qui commencent à se poser des questions sur la présence française au Sahel alors que la force conjointe va souffler ses deux bougies.



C’est le manque de résultats qui est pointe du doigt et surtout l’immobilisme du chef de l état malien qui agace l’Elysée au point de convoquer une réunion d’urgence des chefs d’état mauritanien, malien, nigérien burkinabé tchadien le 16 décembre prochain à Pau pour marquer le coup des 7 soldats de cette ville tombés au Mali.



Le ton utilisé par le Président français s’apparente au cher paternalisme de la France pour remettre les brebis égarés dans les rangs. C’est encore une fois la Francafrique en marche la continuité de De Gaulle selon la belle formule en s’adressant aux chefs d’état africain si vous voulez l’indépendance prenez la. Et Macron si vous voulez notre présence au Sahel dites le moi.



C’est clair le sommet de Pau s annoncé décisif pour la poursuite de l’opération BARKHANE appelée de toute façon à se remettre en cause compte tenu des nouvelles forces Jihadistes en présence le G5 Grand Sahara.



Cherif Kane









