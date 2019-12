Le PrÃ©sident de la RÃ©publique reÃ§oit le Vice-prÃ©sident de la Banque Mondiale pour l'Afrique

AMI - Le président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu jeudi au palais présidentiel à Nouakchott SEM. Dr Hafez Ghanem, vice-président de la Banque Mondiale pour l'Afrique, en visite en ce moment dans notre pays.



Après la réunion, M. Hafez Ghanem a fait la déclaration suivante à l’AMI:



"Cette réunion a été l'occasion de discuter avec le Son Excellence Monsieur le Président du programme de la Banque mondiale en Mauritanie. Comme vous le savez, la Banque mondiale est une organisation dont le rôle principal est de lutter contre la pauvreté.



Ce fut une occasion d'entendre les points de vue, les idées et les priorités de Son Excellence dans la lutte contre la pauvreté en Mauritanie et comment la Banque Mondiale peut coopérer avec la Mauritanie dans ce contexte, en particulier depuis l'annonce de la création d'une délégation générale pour lutter contre la pauvreté.



Comment la Banque Mondiale peut-elle aider cette délégation et travailler ensemble pour éliminer les problèmes liés à la pauvreté en Mauritanie? "



Le ministre de l'Economie et de l'Industrie, Cheikh Moulaye Taher et la délégation accompagnant le vice-président de la Banque mondiale ont assisté à la réunion.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité