BrÃ¨che Â« mortelle Â» et licences octroyÃ©es par la Mauritanie : Alioune NDOYE, le ministre de la PÃªche, rassure

Ce, suite à une première rencontre tenue à Dakar avec une trentaine de responsables d’organisations. À la suite d’une brève visite effectuée en Mauritanie, le ministre a obtenu le prolongement du protocole de pêche pour une durée d’un an. Cette autorisation arrivait à échéance dans trois mois.



Nouakchott a également décidé d’annuler le paiement du troisième trimestriel rattaché à la licence. Par ailleurs, la plupart des amandes ont été éliminées sauf celle relative à des types de pêche interdits en Mauritanie.



S’agissant de la brèche, le maire de Dakar Plateau annonce le lancement d’un programme sans livrer les détails. Il promet un nouvel entretien avec les acteurs de Saint-Louis avec des propositions «concrètes ».

















