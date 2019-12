Hamdi Ould Mahjoub : CompÃ©tence et honorabilitÃ©

Mohamed El Kory - Son apport a été décisif dans la réussite des programmes de l’Agence Nationale TADAMOUN pour la lutte contre les séquelles de l’esclavage, l’insertion et la lutte contre la pauvreté, dans toutes les régions du pays. L’homme force respect et considération.



Ces dernières années, j’ai eu l’insigne honneur de l’accompagner sur plus de 64 894 kilomètres en empruntant, toutes saisons, des routes et pistes de cette Mauritanie profonde où il a fait un travail remarquable pour la collectivité nationale. Oui, ce « soldat » des Droits de l’Homme, le premier à défendre le premier noyau d’El Hor, sous la dictature, fait un travail remarquable.



Il n'a pas besoin de flagornerie, tout simplement, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement bien cultivé. Avocat de renom et ancien bâtonnier de l'ordre, il ne traine pas de casseroles et n'a pas froid aux yeux pour dire la vérité telle quelle.



Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, quand certains ont brandi la menace « radio mille collines », il a non seulement libéralisé l’espace audio-visuel mauritanien qui a permis d’autoriser plusieurs radios et télévisions privées qui diffusent en toute liberté, enrichissant le paysage médiatique national et renforçant le pluralisme. Mais il a aussi supprimé le délit de presse.



Une première dans le monde arabe ! Oui, cet homme honorable est inondé de Baraka depuis sa prise de responsabilité. Civilisé au point d'être extrêmement humble, il ne s'encombre pas de fioritures et fait son boulot et bien.



Toujours sur le terrain dans les adwabas et villages les plus reculés du pays, toujours avec des réalisations concrètes (barrages, adductions d’eau potables, écoles équipées, centres de santé totalement équipés, aménagements hydro-agricoles...).



Toujours présentable et proche des plus démunis, le nouveau Commissaire à la Sécurité Alimentaire donne une excellente image du cadre mauritanien. Il donne aussi et surtout une bonne appréciation du pays avec sa bonne approche du développement.



