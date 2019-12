Le Premier ministre souligne lâ€™intÃ©rÃªt de la ligne aÃ©rienne directe Nouakchott-NÃ©ma

AMI - Le Premier ministre, Monsieur Ismail Bedda Cheikh Sidiya, s’est dit fier et heureux de se trouver aujourd’hui dans la capitale du Hodh Echarghi pour superviser la ligne aérienne directe Nouakchott-Néma.



Cette déclaration accordée à l’AMI intervient au terme d’une visite à Néma, lors de laquelle il a transmis aux populations du Hodh Echarghi les salutations du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dont les engagements seront exécutés et même son champ sera élargi.



Le Premier ministre a affirmé que la ligne aérienne directe Nouakchott-Néma, inaugurée aujourd’hui, constitue la satisfaction d’une doléance persistante des populations locales, réitérant qu’elle engendrera des retombées bénéfiques pour la wilaya sur plan social et par l’encouragement de l’investissement.



Il a ajouté que le tarif de la ligne sera accessible et le nombre de vols sera augmenté si le besoin se fait sentir.



Le Premier ministre a, par ailleurs, déclaré avoir visité l’une des écoles de Néma, compte-tenu de la priorité accordée à l’enseignement au programme du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, réitérant que la réforme de ce secteur est en bonne voie et permettra de parvenir à de bon résultats.



Plusieurs étapes, dit-il, ont été franchies sur la voie de l’exécution de cette réforme dont la plus importante est celle de la mobilisation à grande échelle qui accompagné la rentrée scolaire, dont la supervision par le Président de la République a suscité davantage d’engouement pour l’enseignement.



Au sujet du déroulement de l’année scolaire, le Premier ministre a souligné que la présence des enseignants et professeurs dans les classes est beaucoup plus importante que les années précédentes.



Il s’agit, dit-il, d’un effort pour lequel les enseignants et professeurs doivent être félicités et fait objet d’appréciation de la part du gouvernement.



Monsieur Ismail Bedda Cheikh Sidiya a exhorté la famille scolaire à continuer dans cette voie jusqu’au parachèvement de la réforme, qui sera réelle et effective de l’éducation.



Il a ajouté que le ministre de l’enseignement fondamental et de la réforme d l’éducation nationale a présenté devant le conseil des ministres une communication sur les réalisations accomplies dans le domaine.



Au plan sanitaire, le Premier ministre a précisé que sa visite à Néma lui a permis de s’enquérir de la situation sanitaire dans la wilaya, notant que les problèmes urgents constatés aux plans des équipements et des médicaments vont ont être résolus et que le reste sera revu dans le cadre d’une réforme globale.



Evoquant sa visite à la Société Mauritanienne de Produits Laitiers à Néma, le Premier ministre a déclaré avoir constaté les prestations de cette société et le démarrage du programme de développement des filières du lait.



Il a ajouté que ce secteur connait un certain nombre de problèmes qui entravent sa productivité et que l’Etat va lui injecter plus d’un milliard deux cents millions d’Ouguiyas et qu’il va encourager les éleveurs par une plus grande offre d’aliments de bétail par l’extension des cultures fourragères à N’Beiguet Lahwach dont la production actuelle de 40hectares sera triplée.



De même, il sera procédé à la valorisation des produits laitiers par le renforcement de leur chaine de production et de collecte pour en améliorer le rendement et élargir la sphère de l’impact de ce secteur.



Au sujet de la couverture du marché national en produits laitiers, le Premier ministre a précisé que l’usine de production laitière de Néma sera en mesure d’assurer l’approvisionnement en produits locaux au lieu de ceux importés.



Il a ajouté que la wilaya bénéficiera de plusieurs projets de développement dans différents domaine dont l’approvisionnement de la ville de Oualata et de certaines zones de la wilaya en eau potable, à partir de la nappe du Dhar et la construction de la route Néma-Nbeiguet Lahwach, pour laquelle le financement est déjà acquis.



Le Premier ministre a enfin remercié les populations de Néma pour l’accueil chaleureux réservé à sa délégation et lui-même et qui illustre leur attachement à la vision et au programme du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.













