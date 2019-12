Hiver littÃ©raire. Mots aux pas du dÃ©sert

Traversees-Mauritanides - Edito - A nous l’hiver !



Accepter l’ouverture, c’est le but de cette édition. En dix (10) ans, les rendez-vous littéraires Traversées Mauritanides de Nouakchott ont fait des jaloux.



Les régions revendiquent leur messe ! Adjugé : les rencontres deviennent itinérantes sur l’ensemble du territoire!



Le climat et la zone géographique dicteront les « titrailles ». Nous faisons l’ouverture avec un Hiver littéraire dans l’Adrar : Atar, Chinguity… Puis Nouakchott comme pieu du retour. Soyez indulgents : la littérature s’écrit aussi dans les erreurs !



Bon Hiver … Bios Diallo, Directeur des Rencontres



Hiver littéraire. Mots aux pas du désert



Avec Eric Valmir, Sami Tchak, Beyrouk, Idoumou, Harouna Ousmane N’Diouk, Zeïnebou Sidmou, Hamadi Samba Sy



Atar, Chinguity, Nouakchott



Portraits des auteurs



Eric Valmir France







Secrétaire général de l’information à Radio France, et ancien chef des reportages de France Inter, Eric Valmir est un passionné de radio et de littérature. Grand reporter, il couvre des actualités en Tchétchénie, au Kosovo, au Proche Orient, en Afghanistan et Irak dans les années 1990 et 2000. Correspondant de Radio France, en Italie et au Vatican en 2009, son blog « comprendre l’Italie à travers ses nuances » rencontrent un succès numérique.



En fiction, Eric Valmir est auteur de 3 romans chez Robert Laffont : Magari, Toute une nuit et son dernier Pêcheurs d’hommes explore la vie des habitants de l’île de Lampdusa confrontés à la tragédie des migrants. Il a publié aussi un essai, Italie, belle et impossible, et un livre d’entretiens, De la difficulté d’évoquer Dieu dans un monde qui pense ne pas en voir besoin, avec le cardinal hondurien intitulé.



Beyrouk







Journaliste, Beyrouk commence par les Nouvelles. Et le ciel a oublié de pleuvoir, son premier roman (Dapper, 2006), sera suivi de Nouvelles du désert (Présence Africaine, 2009) et publie depuis chez Elyzad : Le Griot de l’émir (2013) et de Le Tambour des Larmes (2015), Le Tambour des Larmes ( prix Ahmadou Kourouma 2016) et Je suis seul (2018). Malgré les hautes fonctions politiques, Beyrouk titille les travers sociaux.



Sami Tchak Togo







Professeur de philosophie et titulaire d’un doctorat de sociologie (La Sorbonne-Paris V), Sami Tchak se consacre depuis quelques années à l’écriture. Parmi ses publications, aux éditions Gallimard citons Place des Fêtes (2001), Hermina (2003) et La fête des masques (2004), au Mercure de France Le paradis des Chiots (2006), Filles de Mexico (2008) et Al Capone le Malien (2011), La couleur de l’écrivain (La Cheminante, 2014) et Ainsi parlait mon père (JC Lattès, 2018). A paraître, en janvier 2020 : Les fables du moineau.



Idoumou







Idoumou Mohamed Lemine Abass est professeur de littérature francophone à l’ENS et à l’Université de Nouakchott où il est coordinateur de la Filière Etudes françaises. Coauteur en 1992 du Guide de la littérature mauritanienne et en 2016 de l’Anthologie de la littérature mauritanienne francophone, Idoumou a publié deux romans : Igdi, les voies du temps (2015) et Le Fou d’Izziwane (2016).



Zeïnebou Sidoumou







Professeur en Biologie à l’Université de Nouakchott, Zeïnebou Mint Sidoumou a grandi dans une famille de militants. Son roman, Tfeila, la Grande dame est au Paradis, relate un épisode de contestation du Régime de Moctar Ould Daddah par de jeunes Kadihines, dont certains recherchés avaient trouvé refuge chez Tfeila sa grand-mère qui refusera de les livrer. L’auteure revisite aussi la mémoire vive des traditions de son peuple.



Harouna O N’Diouk







Technicien supérieur en radiologie au Centre Hospitalier des Spécialités de Nouakchott, Harouna Ousmane N’Diouk a commencé par des études de philosophie à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Avec Les clandestins (Edition Joussour/Ponts, 2017), son premier roman, il aborde avec une écriture recherchée l’actualité de l’immigration.



Hamady Samba Sy



Docteur en Histoire et Civilisation de l’université de Rouen (France), Hamady Samba Sy a été enseignant à l’Ecole Normale Supérieure de Nouakchott. En marge de ses activités d’enseignant, il se passionne pour la recherche qui lui offre des plongées essentielles dans des champs sociaux explorés.



Mais, assurant des fonctions de coordinateur technique pour divers projets, dont le FEWS NET en Mauritanie, il prend son temps. Aujourd’hui il a pris la plume et capitalise ses investigations. Avec son roman Les vagues d’une vie (Ed Joussour/ Ponts, 2019), on voyage à travers des us, coutumes et projets de société.



Agenda / Programme des rencontres



Mardi 10 décembre



17h : Alliance française de Nouakchott



L’hiver des frontières : l’immigration un sujet littéraire ?



Avec Sami Tchak, Harouna Ousmane N’Diouk, Beyrouk



Modérateur : Bullo Qareen (Critique littéraire, Djibouti)



Mercredi 11 décembre



16 h : Maison des jeunes de Sebkha



L’école partagée. Dialogues entre écrivains, élèves et éducateurs.



Avec Sami Tchak, Bullo Qareen, Cheikh Konaté, Zeïnebou Sidoumou, Imam Sarr



Modérateur : Achraf Ouédrago (Critique littéraire)



Jeudi 12 décembre Nouakchott



10h : Institut français de Mauritanie (IFM)



Focus presse : le journalisme face au reportage et à l’enquête. Défis d’exerces



Avec Eric Valmir



17 h : Centre culturel marocain (CCM)



Ecrit-on pour une conscience sociale ?



Avec Eric Valmir, Hamadi Samba Sy, Zeïnebou Sidoumou, Beyrouk



Modérateur : Kissima Diagana (Journaliste)



Vendredi 13 décembre Chinguity



A l’écoute des dunes et du sacré



Avec Eric Valmir, Sami Tchak, Bullo Qareen, Bios Diallo



Samedi 14 décembre Atar



17h : Alliance française



Le désert, entre silences et inspirations. Des mots pour tous !



Avec Eric Valmir, Sami Tchak, Idoumou



Modératrice : Bullo Qareen (Critique littéraire, Djibouti)



Lundi 16 décembre



16 h : Espace Diadié Camara, Socogim PS



Génie en herbe avec Planète Jeunes. Quatre (4) écoles seront en compétitions.









