Naufrage dâ€™une pirogue en Mauritanie: Macky Sall appelle Ã  mettre fin Ã  ce trafic indigne de lâ€™Ã©migration clandestine

Pressafrik - Le président Macky Sall a appelé vendredi à mettre fin au trafic indigne de l’émigration clandestine, suite au naufrage d’une pirogue aux larges de la Mauritanie au cours de laquelle, une soixantaine de personnes dont 15 Sénégalais ont perdu la vie.



« J'ai appris avec consternation la mort de 63 migrants dont 13 Sénégalais dans le naufrage d'une embarcation au large de la Mauritanie.



Insupportable !, exclame le président Sall sur son compte twitter, appelant à mettre fin à ce trafic indigne de l’émigration clandestine ».







Salif SAKHANOKHO









