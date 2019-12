Arrestation de femmes qui s’opposent à la construction d’une mosquée pour le

Adrar-Info - Jeudi soir, des femmes ont été arrêtées pour avoir protesté contre l’octroi à Mahfouz Ould El Waled , ancien mufti d’al-Qaïda connu sous le nom d’Abu Hafs al-Mauritani, d’une place publique, non loin de la «Boutique Couscous», située à Tevragh Zeina, pour qu’il y construise une mosquée.



Selon les voisins de la parcelle susmentionnée, cette place a été précédemment attribuée, à la municipalité de Tevragh Zeina, en tant que place publique, destinée à l’Association des enfants autistes. Et sur cette base, cette dernière a obtenu un financement de la région Ile de France.



Les voisins de la parcelle disent que le mufti d’Al-Qaïda Mahfouz Ould El Waled, a affirmé qu’il avait obtenu un permis pour y construire une mosquée.



Il leur a présenté des papiers pour le prouver, mais les voisins de la zone doutent de l’intégrité des documents. Ils affirment que leur quartier compte de nombreuses mosquées mais ne dispose d’aucune place publique.



Les voisins ont organisé plusieurs manifestations pour exiger que la parcelle ne soit pas retirée de l’Association des enfants autistes, qui voulait en faire une aire de jeux pour enfants.



L’ironie est que la mosquée qui sera construite à cet endroit, sera dirigée par le Mufti d’Al-Qaïda Abu Hafs Al-Mouritani.



Et son muezzin sera l’ancien directeur de la Sécurité d’État Deddahai Ould Abdallahi, connu pour sa rigueur envers les personnes accusées d’appartenir à des courants terroristes.



Lui, qui avait remis aux renseignements américains, le prisonnier de Guantanamo, Mohamedou Ould Sellahi.



Pour voir la vidéo cliquer (اضغط لمشاهدة الفيديو )



Source : https://taqadoumy.net/?p=24564



Traduit par Adrar.info













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité