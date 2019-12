Tmeimichatt : RÃ©seau trÃ¨s faible Ã  inexistant

Nordinfo - La localité de Tmeimichatt est à mi-chemin entre Zouérate et Nouadhibou. C’est une base importante de la SNIM où les conducteurs permutent Mais force est de constater que le réseau est très faible au niveau de cette zone.



Les habitants de cette contrée sans force ni appui sont désemparés et ne savent à quel saint se vouer. Ici le câble de Chinguitel est rattaché à la SNIM. Et ce qui intéresse la SNIM, d’après nos sources, c’est son réseau. Celui-ci existait de 8 Heures à Minuit. Maintenant, le réseau est coupé chaque nuit selon les humeurs du contrôleur.



En tout cas, la plupart du temps, le réseau, qui est très faible voire inexistant est coupé aux environs de 22 heures. Le chef de base aurait demandé de dissocier le câble internet du réseau SNIM comme ça les populations peuvent se connecter en toute quiétude. Mais Telecom Snim n’a pas encore réagi.



En plus de la faiblesse du réseau, Tmeimichatt manque aussi d’électricité. Celle-ci est divisée en deux il y’a d’une part celle de la base qui ne peut être coupée sauf cas exceptionnel 24 sur 24 et celle des habitants, le maillon faible de la chaine qui peut être coupée à tout moment.



A part la présence effective de la télévision Tmeimichatt est coupé du monde extérieur à partir de 22 heures. On rappelle que depuis quelques mois la société de téléphonie mobile Chinguitel avait conclu un accord mettant son réseau sur toute la voie ferroviaire jusqu’à Touajil en passant par Choum et Tmeimichatt.



Mais malheureusement ce réseau dont le signal est excellent est monopolisé par la société minière au détriment des populations.









