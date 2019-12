CommÃ©moration du 60Ã¨me anniversaire de lâ€™ASECNA

ASECNA - Ce 12 décembre 2019, l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), célèbre son 60ème anniversaire.



En effet, née le 12 décembre 1959 à Saint-Louis du Sénégal, par la volonté de certains dirigeants africains animés par un esprit de solidarité, de partage et de mise en commun des ressources, l’ASECNA symbolise, de nos jours, le modèle le plus réussi d’intégration et de coopération sud-sud et nord-sud.



Elle constitue un modèle unique dans le monde et citée comme exemple par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale qui lui a décerné sa plus haute distinction : le prix EDWARD WERNER.



L’ASECNA est chargée de la fourniture des services de la navigation aérienne en route dans les espaces aériens qui lui sont confiés par ses Etats membres, de rendre les services de circulation aérienne d’approche et d’aérodrome, d’assurer les services de sauvetage, de lutte contre l’incendie des aéronefs, de la publication de l’information aéronautique et de l’assistance météorologique à la navigation aérienne.



Elle gère un espace aérien de plus de 16 million Km² reparti en cinq Régions d’information de vol (FIR).



Par ailleurs, elle assure la gestion technique de 10 centres de contrôle régionaux, dont celui de Nouakchott, 57 tours de contrôle, 25 aéroports internationaux, dont Nouakchott OUMTOUNSY et l’aéroport de Nouadhibou et 76 aéroports nationaux et régionaux.



Pour la réalisation de ses activités, l’ASECNA dispose d’un effectif d’environ 6000 agents pour ses activités communautaires et plus de 2500 agents pour les activités aéronautiques nationales des États. Pour la formation et le maintien de compétence de son personnel, l’ASECNA dispose de trois Ecoles.



-Ecole Africaine de la Météorologie et de l’Aviation Civile (EAMAC) pour la formation des Ingénieurs, Techniciens Supérieurs et Techniciens dans les domaines de la navigation aérienne, de la météorologie aéronautique et de l’électronique et l’informatique.



- Ecole Régionale de la Navigation aérienne et du Management (ERNAM) pour les formations sur les systèmes de Management de la qualité, de la sécurité, de la sûreté de l’aviation civile.



- Ecole Régionale de Sécurité Incendie (ERSI) pour la formation des pompiers d’aérodrome, des techniciens et des techniciens supérieurs de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie.



Pour le contrôle et la calibration en vol périodique des aides à la radionavigation et à l’atterrissage ainsi que des équipements au sol, l’ASECNA dispose d’un avion laboratoire de type ATR 42 équipé d’un banc de calibration à la pointe de la technologie.



Sur le plan de surveillance du trafic aérien, en plus des technologies RADAR et ADS B terrestre déjà déployées dans ses centres, l’ASECNA s’est lancée dans un projet très ambitieux visant à combler les lacunes de couverture de moyens actuels dans les régions océaniques et désertiques par l’adoption de la technologie ADS-B par Satellites. Ceci permettra en effet d’assurer le relais des signaux ADS-B des aéronefs équipés vers le poste de travail du contrôleur aérien.



Depuis sa prise de service en janvier 2017, l’actuel DG de l’ASECNA M. MOHAMED Moussa l’ASECNA accompagne l’Etat Mauritanien par la mise en oeuvre et la réalisation de beaucoup de projets.



Moyens de Communications : En plus de projets d’extension de la très haute fréquence (VHF) au-dessus des zones désertiques à l’Est et au Nord-Est de la Mauritanie, de l’installation des Emetteurs - Récepteurs de haute fréquence (HF) pour couvrir les poches de l’espace aérien Mauritanien non couvertes en VHF et pour servir de backup de cette dernière.



Moyens de Navigation : Remplacement du VOR de Nouadhibou (moyen principal de navigation en route et à l’approche pour l’atterrissage).



Le remplacement des autres aides radio à la navigation et du balisage lumineux de Nouadhibou sont prévus en 2020.



Moyen de surveillance : En vue d’améliorer la sécurité de la navigation aérienne, à travers la visualisation des aéronefs évoluant dans les espaces aériens gérés par le Centre de Contrôle Régional de Nouakchott, l’ASECNA a déployé un RADAR SSR à l’Aéroport Nouakchott OUMTOUNY.



Ainsi, depuis le 25 avril 2019, les aéronefs évoluant dans l’espace aérien Mauritanien bénéficient des services de surveillance et de guidage RADAR.



La couverture dudit RADAR est complétée par cinq stations ADS-B terrestres et sera renforcée par le déploiement de la technologie ADS-B par satellite début 2020.



Bâtiments : L’ASECNA prévoit de réaliser les projets suivants :



- Construction d’un magasin central au niveau de l’Aéroport International de Nouakchott OUMTOUNY et d’une cité pour les travailleurs sur une superficie de 10ha dans les environs dudit aéroport.



- Au niveau de la zone franche de Nouadhibou, l’ASECNA envisage de construire un magasin et une centrale électrique.



Energie : Implantation d’une centrale photovoltaïque à l’aéroport international de Nouakchott OUMTOUNSY. Première de son genre dans la zone ASECNA et deuxième en Afrique, elle permettra à l’ASECNA de s’alimenter en énergie écologiquement propre tout en conservant les autres sources classiques d’énergie comme moyens secours.



La centrale solaire de l’Aéroport International de Nouakchott OUMTOUNY produira 1.5 mégawatt dépassant les besoins de l’ASECNA en énergie. Les démarches sont en cours pour convenir des modalités d’injection l’excédent de l’énergie produite par la centrale solaire dans le réseau de la SOMELEC.



Equipements Météorologiques :



- Mise en oeuvre de nouvelles stations automatiques d’observations météorologiques aux aéroports de Nouakchott et Nouadhibou ;



- Acquisition du Système Automatique d’Aide à la Prévision Immédiate (SAAPI) pour les aéroports de Nouakchott et Nouadhibou ;



- Acquisition du système de détection de cisaillement de vent pour le site aéroportuaire de Nouakchott. - Acquisition du système de détection des orages pour les aéroports de Nouakchott et Nouadhibou.



L’ASECNA fête son 60ème anniversaire, dans tous les pays membres (17 pays africains et la France) dans une ambiance de joie et de fierté des résultats opérationnels obtenus, appréciés aussi bien par les Etats que par les usagers.













