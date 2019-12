[Photoreportage] Basketball: Le Centre Kary Fall feu Tatoum souffle sa premiÃ¨re bougie Ã  Rosso

Djibril Abdoul Diop - Crée par la native de Garack, Mlle Kary fall, le Centre de basketball Kary Fall feu Tatoum a soufflé sa première bougie qui a coïncidé avec la date de célébration de l’indépendance de la Mauritanie.



La manifestation a eu lieu du 28 Novembre au 01 décembre 2019 en collaboration avec la fédération mauritanienne de basketball et la ligue de Trarza à la Maison des jeunes de Rosso.



Le camp a vu la participation d’une trentaine de jeunes entraineurs pour aider une cinquantaine de jeunes filles et garçons dont la tranche d’âge varie entre 07 à 15 ans à développer leur passion et améliorer leur habileté et performances en basketball.



Au programme : des jeux éducatifs spécifiques pour améliorer les fondamentaux individuels, jeux d’équilibre et de coordination, enseignement des différents types de lancer, introduction à la prise de décision et à la lecture du jeu, etc.



Durant ce week-end célébrant, l’anniversaire du centre, les amoureux du ballon au panier, ont assisté à des rencontres entre les cadets et cadettes des centres de basketball feu Thierno Fall et celui de Kary Fall feu Tatoum. Un match de catégorie sénior féminin du Feu Emir Basketball de Nouakchott contre Saint Louis basketball club du Sénégal a également eu lieu.



L’objectif primaire du centre Kary Fall feu Tatoum est d’allier l’éducation et sport d’où l’adhésion des parents des jeunes futurs grands basketteurs du pays qui sont venus assister massivement aux activités de célébration du premier anniversaire du centre.



La jeune Kary Fall souhaite participer au développement du basketball mauritanien en formant des jeunes sur les pratiques de ce sport et en sensibilisant sur l’importance d’allier sport et étude. Sans soutien ou sponsor, elle a réussi le défi organisationnel et la mobilisation pour cette première Édition.



