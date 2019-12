Mauritanie/SÃ©curitÃ© : Arrestation de 140 migrants clandestins dans la zone de Nouamghar

Tawary - Les garde-côtes mauritaniens ont arrêté, dès les premières heures de ce vendredi 6 décembre, plus d’une centaine de migrants clandestins dans les eaux territoriales à hauteur de Nouamghar dans le département de Chami (Dakhlet Nouadhibou) rapportent des sources de presse.



Une pirogue transportant un groupe de migrants clandestins venant de certains pays et se dirigeant vers les côtes européennes, rapporte l’AMI qui cite ses informations.



Mercredi dernier, des services sécuritaires maritimes chargés de la sécurisation avaient secouru, plus de 85 migrants clandestins à majorité des gambiens après le naufrage de leur navire sur les côtes mauritaniennes alors qu'ils étaient en route pour l’Espagne.