Proche-Orient: les parlementaires amÃ©ricains rappellent la solution Ã  deux Etats

Le Figaro - La Chambre américaine des représentants, dominée par les démocrates, a exigé ce vendredi que tout plan de paix des Etats-Unis pour le conflit israélo-palestinien soutienne «explicitement» la solution à «deux Etats», dans un rappel à l'ordre visant Donald Trump, qui a reconnu il y a exactement deux ans Jérusalem comme capitale d'Israël.



Les parlementaires ont adopté une résolution en ce sens, passée presque exclusivement grâce aux voix démocrates. Seuls cinq élus républicains ont voté pour.



Selon le texte, non contraignant, «toute proposition des Etats-Unis pour parvenir à une solution juste, stable et durable au conflit israélo-palestinien doit explicitement soutenir l'objectif d'une solution à deux Etats».



Washington doit en outre «décourager les actes qui éloigneraient encore davantage une fin pacifique au conflit, notamment toute annexion unilatérale de territoires ou tout effort pour instaurer un Etat palestinien en dehors du cadre de négociations avec Israël».



La résolution rappelle le soutien apporté «pendant plus de 20 ans» par les présidents américains démocrates comme républicains à la solution prévoyant un Etat palestinien au côté de l'Etat d'Israël, ainsi que leur «opposition au développement des colonies» israéliennes.



Il s'agit d'un double rappel à l'ordre pour l'actuel président des Etats-Unis, qui depuis son arrivée à la Maison Blanche a multiplié les décisions unilatérales très favorables à l'Etat hébreu et en rupture à la fois avec la tradition diplomatique américaine et avec le consensus international.



Donald Trump a rapidement confié à son gendre et conseiller Jared Kushner la lourde tâche de concocter un plan de paix pour parvenir à «l'accord ultime» entre Israël et les Palestiniens - qui n'a toujours pas été présenté.



Mais, contrairement à ses prédécesseurs, le milliardaire républicain s'est montré très ambigu sur la solution à deux Etats, ostensiblement délaissée dans les discours officiels de son administration. Jared Kushner a même expliqué en mai ne pas vouloir y faire référence.



Le président américain a en outre reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, heurtant les Palestiniens qui revendiquent la partie orientale de la ville comme capitale de leur futur Etat. Il a ensuite reconnu la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan syrien occupé.



Enfin, après avoir cessé dans plusieurs documents de parler de la Cisjordanie comme d'un territoire «occupé» par Israël, la diplomatie américaine a annoncé en novembre qu'elle ne considérait plus les colonies israéliennes comme «contraires au droit international». Cette décision symbolique a été vue par de nombreux observateurs comme un pas vers un éventuel feu vert à l'annexion par Israël d'une partie de la Cisjordanie.



Le Figaro avec AFP









