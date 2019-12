Naufrage de migrants en Mauritanie: Â«60 Gambiens morts, une tragÃ©die nationaleÂ»

Le Figaro - Le président gambien Adama Barrow a annoncé samedi que 60 Gambiens sont morts dans le naufrage mercredi au large de la Mauritanie du bateau qui transportait près de 200 migrants en route pour l'Espagne et promis des sanctions contre les responsables de cette «tragédie nationale».



«Une enquête policière poussée sera lancée pour faire la lumière sur ce grave désastre national», a déclaré le président Barrow dans un discours à la télévision publique.



La pirogue à moteur, partie le 27 novembre de Gambie, et qui comptait rejoindre les Canaries, archipel espagnol au large du Maroc, a fait naufrage mercredi face aux côtes mauritaniennes.



L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) avait fait état de 62 décès, une source sécuritaire de 63 morts dont une majorité de Gambiens mais aussi 13 Sénégalais, dans des bilans précédents ne détaillant pas la nationalité des victimes. «Les fautifs seront poursuivis conformément à la loi», a ajouté le président gambien, en présentant ses condoléances aux familles endeuillées.



Des survivants du naufrage, dont le nombre n'a pas été indiqué, avaient quitté samedi la Mauritanie à bord de cars pour la Gambie, selon un correspondant de l'AFP. «Nous voulons que nos jeunes restent dans le pays pour exploiter nos potentialités économiques», a poursuivi Adama Barrow, avant d'annoncer un renforcement de la lutte contre les trafiquants de personnes. Par ailleurs, 192 Gambiens ont été interceptés vendredi en haute mer par les garde-côtes mauritaniens, dans un bateau en partance pour l'Espagne, selon une source de sécurité mauritanienne.



Près de 25.000 personnes sont mortes depuis janvier 2014 en tentant de rejoindre l'Europe pour des raisons économiques ou politiques, d'après les chiffres de l'OIM.



La majorité (19.154) ont péri en Méditerranée, où se situent les principales voies d'accès au continent européen. Mais plus de 480 ont aussi perdu la vie en Afrique de l'Ouest, dont environ 160 en 2019. Le naufrage de mercredi est le plus meurtrier survenu cette année sur cette voie, selon l'OIM.



La Gambie est, en proportion de sa population d'environ deux millions d'habitants, l'un des pays qui connaissent le plus de départs, pour une combinaison de raisons, pas seulement économiques malgré la pauvreté du pays, dit l'OIM. Elle évoque l'absence de foi dans l'avenir ou la pression familiale intense comme au Sénégal voisin.



Le Figaro avec AFP













