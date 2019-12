Naufrage en Mauritanie: Adama Barrow promet de punir les commanditaires

Senalioune - Le président gambien, Adama Barrow a qualifié de tragédie, la mort dans le naufrage survenu en milieu de semaine d’une embarcation de migrants candidats à l’immigration clandestine.



Le président qui s’est exprimé lors d’un discours télévisé a également promis des sanctions conformément à la loi contre les responsables de cette “tragédie nationale”.



Dans son discours, Adama Barrow a déclaré “Perdre la vie de 60 jeunes gens en mer est un sujet d’inquiétude pour le gouvernement” annonçant de fait une enquête policière poussée pour faire la lumière sur ce qu’il a qualifié de “grave désastre national”.



Le 27 novembre dernier, une embarcation avec à son bord plus de 150 personnes a quitté les côtés Gambiennes à destination de l’Espagne. Mais mercredi, la pirogue a fait naufrage face aux côtes mauritaniennes faisant plusieurs morts dont des Gambiens.



Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au moins 62 personnes parmi les passagers ont péri dans cette catastrophe, 63 selon une source sécuritaire dont une majorité de Gambiens et 13 Sénégalais.



Cette tragédie n’a pas pour autant persuadé certains car vendredi, 192 Gambiens ont été interceptés en haute mer par les garde-côtes mauritaniens, dans un bateau en partance pour l’Espagne, indique une source de sécurité mauritanienne.



Magazine24









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité