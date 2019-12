[VidÃ©o] Mauritanie, Ã  la rencontre de lâ€™unique bodybuilder du pays, Babi Moussa Mohamed Lemine

Cridem Sports - Il est bien taillé et bien dessiné. La raison, il pratique le bodybuilding, depuis 7 ans. En Mauritanie, Babi Moussa Mohamed Lemine est l’unique bodybuilder du pays.



Cridem est allé à sa rencontre, à la veille de son départ au Maroc, pour se préparer physiquement, une préparation qui va durer un mois. En mars, il doit participer à une compétition internationale, dans le royaume chérifien. En attendant, nous l’avons suivi dans ses entrainements, à Club Mag, un reportage de Babacar Baye NDIAYE, pour Cridem.



«Coach», comme on l’appelle souvent, a déjà gagné deux titres, l’un en 2017, à Layoune (Maroc) et l’autre, en 2018, à Marrakech (Maroc).



«C’est pas seulement une passion, c’est ma vie, le bodybuilding. J’aime ce sport. Je suis connu aujourd’hui à travers ce sport », confie Babi Moussa Mohamed Lemine, suivi aujourd’hui par plus de mille personnes sur Instagram.



