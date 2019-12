La journÃ©e africaine Ã©claire la nuit au KoweÃ¯t [PhotoReportage]

Mohamed Hanefi - Rien ne réchauffe les cœurs, plus que ces cérémonies, ou l’Afrique volontaire, défraie la chronique, pour montrer notre autre visage. L’Afrique qui s’investie dans le monde, pour que l’Afrique qui sombre dans la nuit des océans, trouve sa place dans le monde.



Ce soir encore, j’étais la, témoin de l’une des plus sublimes rencontres de l’africain avec l’africain, je dirais plutôt du frère avec son frère. Pas de discrimination, pas de frontières, pas de division. Nous étions nous. Notre chair aux cotés de notre chair, notre avenir avec notre avenir et le manteau collectif de notre dignité, porté en triomphe par tous nos fils. Aucun pays n’était absent.



La Mauritanie, cette fois-ci était là et bien là. Le groupe diplomatique, à sa tête son excellence Mohameden ould Moctar ould Daddah, épaulé par les deux conseillers de notre ambassade auprès de l’état du Koweït, n’a ni perdu le temps, ni ménagé les moyens disponibles, pour qu’à coté de ses frères, les pays africains, la Mauritanie sorte ses atours et se drape de sa plus belle volonté pour célébrer l’Afrique de nos rêves.



L’ensemble de nos ambassadeurs, à leur tête son excellence Abd Al Ahad Mbacké, doyen du corps diplomatique et ambassadeur de la république Sénégal, était là. Personne ne laissait à personne le poids de la responsabilité : l’Afrique portée sur les épaules de ses enfants, ensemble et quel tableau !!! Quelle belle image !!!!



Devant notre stand, étaient les deux conseillers de notre ambassade son excellence Memine Elbeyed et son excellence Mohamed ould Abidine. Submergés par les visiteurs et les diplomates, venus pour féliciter notre stand.



Le directeur du bureau de son excellence l’ambassadeur son excellence Sidati, le comptable Sidi Sidi hamoud.



On pouvait noter la présence de Mohameden Mohamed Khaled, chef de la jaliya ici et El mourteji, employé fidèle à l’ambassade.



Au fond un écran dispensait des chansons de Garmi, la diva mauritanienne. Madame l’ambassadrice, notre sœur Zeinebou mint Abdallahi ould Cheikh, fit un tour pour s’assurer que tout était comme il fallait qu’il soit.



La Mauritanie, ce soir vivait l’Afrique à plein poumons.



Le jeudi 5 décembre, lors de la réunion des missions diplomatiques, notre pays a été désigné membre organisateur de la cérémonie et a participé avec force à la prise de toutes les décisions. Personne ne laissait la responsabilité à personne en réalité.



Il faut dire que depuis le départ de son excellence Hamadi ould Meymou, c’était la première fois où le pays participait en force aux activités collectives ici.



Son Excellence Mohameden ould Moctar ould Daddah, comme son père avant lui, savait la place que la Mauritanie ne devait jamais négliger en Afrique et le rôle qu’ une diplomatie responsable devait jouer pour que la face et la façade du pays expriment réellement ce que nous avons de plus noble, de plus riche de plus solidaire et de plus fraternel.



Voilà le meilleur cadeau que feu Moctar ould Daddah, nous a laissé.



Tard dans la nuit, et bien qu’extenué par une longue journée de travail, je n’ai pu détacher mes yeux de ce tableau folklorique d’une Afrique chantante et dansante.



Une Afrique qui dispense au monde une leçon unique et fondamentale :



Seule la fraternité et l’entente, construisent le monde.



Ainsi ce soir encore et une heureuse fois de plus, cette terre, loin de notre continent, son ciel, ses étoiles son peuple et ses hôtes, ont vu et entendu le message au monde, d’un continent berceau de l’humanité.



Puisse le Seigneur des mondes faire que les joies, les progrès le développement et la coopération de notre continent, continuent pour le bonheur de l’africain et au-delà pour ses frères de la planète.



Mohamed Hanefi. Koweït.

















































Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité