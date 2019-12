Le Premier ministre donne le coup dâ€™envoi de la rÃ©habilitation de lâ€™axe Aleg â€“ Boutilimit

AMI - Le Premier ministre, M. Ismail Bedda Cheikh Sidiya, a donné lundi à partir de la ville d’Aleg, le coup d’envoi de la réhabilitation de l’axe routier Aleg – Boutilimit de la route de l’Espoir.



Au cours d’une cérémonie organisée pour la circonstance, le Premier ministre a suivi des explications détaillées sur l’opération de réhabilitation dudit axe et des délais d’exécution des travaux de la part des responsables du projet.



M. Ismail Bedda Cheikh Sidiya a donné ses instructions sur la nécessité de s’en tenir rigoureusement aux termes du cahier des charges de manière à garantir le respect des critères de la qualité et des délais fixés pour la fin des travaux.



Notons que le coût global du projet de réhabilitation de l’axe routier Aleg – Boutilimit, dont la fin des travaux est prévue le 25 février 2022, est d’environ 63 232 406 910 Ouguiyas, sur un financement du Fonds Arabe de Développement Economique et Social (FADES) alors que l’exécution est assurée par la Grande Société Mauritanienne d’Exécution des Travaux.



Parallèlement à cela, le Premier ministre a lancé le programme multisectoriel de sécurité routière, qui implique plusieurs départements ministériels afin de limiter les accidents de la circulation routière et leurs répercussions négatives.



Le Premier ministre a écouté par ailleurs, des explications sur le plan de mise en œuvre dudit programme et les parties concernées par son exécution ainsi que les missions dévolues à chacune d’entre elles dans le cadre de la conjugaison des efforts en vue de sa réussite.



La cérémonie s’est déroulée en présence du wali du Brakna, de la délégation accompagnant le Premier ministre, du commandant de la 7ème région militaire, du président du conseil régional du Brakna, des élus et des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya.













