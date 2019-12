Les instituteurs prestataires de services manifestent contre les maigres salaires

Zahraa - Les instituteurs prestataires de services ont manifesté lundi 9 décembre courant devant le palais présidentiel de Nouakchott et les Délégations Régionales de l’Enseignement National (DREN), contre ce qu'ils ont appelé les maigres salaires qui leur sont accordés par le gouvernement.



Les prestataires de services ont brandi des slogans hostiles au gouvernement, l’accusant de manipuler les diplômés et d'exploiter les conditions difficiles qu'ils traversent pour faire passer ses plans et mettre en exergue des acquits qui n’existent pas sur le terrain de la réalité.



Certains prestataires de services au niveau du Hodh Charghi ont déploré les maigres salaires et le manque de garanties ainsi que les circonstances extrêmement pénibles qu’ils vivent, appelant le gouvernement à réexaminer d’urgence le dossier.



D’autres qui ont manifesté dans la capitale économique Nouadhibou se sont dit surpris par l’aboutissement de trois mois de propagande faite autour de cette profession avant de se rendre compte de la mascarade à l’occasion de la signature des contrats.



Aïoun n’est pas en reste dans cette grogne puisque la majorité des prestataires de services ont refusé de signer les contrats proposés par le ministère par l’intermédiaire de la DREN, demandant au ministère leur indemnisation pour les peines du voyage et pour regagner les leurs.



Par Zahraa,

Traduit de l’Arabe par Cridem













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité