Mauritanie: conférence de presse de l’opposition

Senalioune - Trois dirigeants de l’opposition ont tenu une conférence de presse ce lundi à laquelle ont participé Ahmed ould Daddah le président du Rassemblement des forces démocratiques, Mohamed Ould Mouloud le président de l’Union des forces pour le progrès, et Sidi Ould Kouri le secrétaire général de l’Union Nationale pour l’alternance.



La conférence de presse a été organisée au nom des partis d’opposition sous la bannière des soi-disant forces du changement démocratique, qui comprennent de nombreux partis opposés au régime.



Ces 3 dirigeants ont confirmé que le pays avait connu une “percée politique” après que le président Mohamed Ould Ghazouani eut contacté l’opposition.



Ils ont déclaré que le gouvernement doit prendre soin des problèmes des citoyens, en particulier des conditions de vie et annuler la poursuite des opposants et des hommes d’affaires.



Ils ont aussi souligné la nécessité d’ouvrir un dialogue politique visant à renforcer l’unité nationale et à gérer les richesses du pays, en plus de revoir le système électoral.



Ces partis, qui avaient annulé une marche le weekend dernier pour une enquête sur gestion de l’état sous l’ancien président, ont de nouveau demandé l’ouverture d’une enquête sur le détournement de font de l’état de l’ancien président Mohamed Ould Aziz.



Par Moustapha Sidiya













