Mauritanie : lâ€™opposition rÃ©clame une baisse des prix Ã  la consommation

Sahara Médias - Les partis membres de la coalition des forces de changement de l’opposition ont appelé ce lundi le président Mohamed O. Cheikh Ghazouani à prendre « des mesures concrètes » pour l’amélioration des conditions de vie des populations avec, en priorité, la baisse des prix des produits de première nécessité notamment ceux des hydrocarbures.



Lors d’un point de presse, le président de l’UFP Mohamed O. Maouloud a salué les étapes positives prises par le président de la république et les autorités pour normaliser le climat politique mais il a appelé à prendre des mesures concrètes pour consolider et renforcer ce climat.



Mohamed O. Maouloud a ajouté que parmi les mesures concrètes à prendre afin d’apaiser le climat politique « mettre fin à toutes les poursuites engagées contre les opposants à l’étranger et à l’intérieur du pays dont des hommes d’affaires, des journalistes, des hommes politiques, des artistes et des poètes et tous ceux qui ont été contraints de s’exiler au cours des dix dernières années ».



Le président de l’UFP a réaffirmé la nécessité d’organiser un dialogue national inclusif précisant que l’opposition en demandant ce dialogue ne signifie qu’elle voudrait être un partenaire du pouvoir mais c’est parce qu’elle veut parvenir à une entente nationale autour des questions fondamentales.









