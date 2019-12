Le gouvernement apporte des solutions pratiques aux problÃ¨mes des citoyens (Premier ministre)

AMI - Le Premier ministre, Monsieur Ismaïl Bedda Cheikh Sidiya, a remercié, lundi, les populations d’Aleg pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé et à sa délégation et qui illustre leur attachement à la vision du Président de Président de la République, Son Excellence Monsieur Ould Cheikh El Ghazouani.



Il a ajouté que sa visite à Aleg lui a permis de superviser le démarrage d’un important projet qui consiste à la réhabilitation de l’axe routier Aleg–Boutilimit de la route de l’Espoir, réitérant que le Président de la République attache une importance capitale à la préservation des infrastructure au même titre que leur réalisation.



Au sujet de la sécurité routière, le Premier ministre a déclaré avoir supervisé la mise en ouvre de la stratégie nationale pour la sécurité routière, notant qu’elle a été conçue et exécutée sur des instructions du Président de la République qui attache une importance capitale au confort et à la sécurité des citoyens.



Évoquant l’état des routes, le Premier ministre a souligné que tous le monde est conscient de la situation dégradante de nos routes et qui a engendré des pertes en vies humaines et des biens. Pour remédier à cette situation, dit-il, le gouvernement a procédé et la conception et à l’exécution de cette stratégie que les ministres veilleront, chacun en ce qui le concerne, à son application pour préserver la sécurité routière.



Le Premier ministre a, également, révélé que le premier axe pour la mise en exécution de la stratégie sera Aleg-Nouakchott qui connait une recrudescence des accidents et qui verra un contrôle permanent pour déloger tout ce qui peut constituer un danger. De même des ambulances et des staffs médicaux seront sur le lieu le long de la journée pour apporter le secours et assistance aux victimes des accidents de la circulation, tandis qu’un numéro vert sera ouvert à cet effet.



S’agissant des perspectives d’avenir, Monsieur Ismaïl Bedda Cheikh Sidiya a précisé que cette expérience sera éventuellement élargie aux différents axes routiers à l’échelle nationale pace qu’elle constitue un engagement du Président de la République.



Il a ajouté que les organisations de la société civile ont un rôle vital dans l’accompagnement des efforts de l’Etat, à travers la sensibilisation et l’éclairage de l’opinion nationale sur les efforts entrepris pour assurer la sécurité des vies et des biens des citoyens.



Le Premier ministre a précisé que sa visite lui a permis de s’informer sur le fonctionnement des établissements éducatifs et sanitaires, en application des orientations du Président de la République, qui place ces deux secteurs en tête de ses priorités, notant que des pas importants ont été déjà franchis sur la mise en œuvre du processus de la réforme du secteur de l’éducation nationale et celle de la sante ainsi que les autres secteurs.



Monsieur Ismaïl Bedda Cheikh Sidiya a enfin affirmé que le gouvernement apporte des solutions pratiques aux problèmes des citoyens afin d’honorer les engagements du Président de la République.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité