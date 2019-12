DRS-Nouakchott-Sud : Coup de filet spectaculaire dans le milieu des voleurs des bonbonnes de gaz

Tawary - Les hommes du Directeur régional de la sureté de Nouakchott-Sud, M. Abdel Vetah Ould Baba ont réussi au courant de la semaine à placer leurs menottes sur les trois membres d’une bande expérimentée dans le vol des bonbonnes de gaz domestique.



Les spécialistes dans le vol des bonbonnes de gaz domestique agissaient à bord d'un bus. En moins d’un mois, ils sont parvenus à cambrioler plusieurs commerces et points de vente de gaz situés dans les différentes villes au niveau des wilayas de la capitale, selon nos informations.



Le trio utilisait un bus pour écouler leur butin à des prix dérisoires aux boutiquiers et habitants des quartiers périphériques pour éviter des soupçons.



C’est à la suite d’un pli de plaintes déposées par des victimes à majorité des commerçants que les vaillants éléments des brigades recherche de la Direction Régionale de la Sureté ont exploité un faisceau d’indices sur les mouvements de la bande.



Du coup, sous les orientations du Chef, les policiers ont réussi à mettre la main sur le gang et récupéré plusieurs dizaines de toutes les sortes de bonbonnes volées.



A la tombée de nouvelle, des victimes se rendues à la DRS munies des mentions de déclaration de pour s'informer sur les qualités et les nombres de bonbonnes récupérées.



Les éléments du groupe seront déférés au parquet dans les prochaines heures pour répondre aux faits qui les sont reprochés, nous renseigne une source sécuritaire.



A.SIDI









