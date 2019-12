Cour des comptes: La commune de Sebkha perd 396 millions en crÃ©dit-bail du marchÃ© central

Adrar-Info - La Cour des comptes a annoncé que le contrat que la municipalité de Sebkha avait précédemment conclu avec l’Union des commerçants, lui a coûté 396 millions d’ouguiyas anciennes.



Ceci équivaut au montant de la gabegie qui frappe certains conseils locaux en Mauritanie. Dans son rapport 2016-2017, lundi 9/12/2019, la Cour a signalé que la municipalité a loué le marché aux commerçants, à 50 millions d’ouguiyas, alors que le chiffre d’affaires du marché est de 446 millions d’ouguiyas.



La Cour a déclaré que les informations avaient été obtenues, à partir du témoignage de certains locataires du marché.



Le marché compte 720 boutiques, répartis en 27 catégories, dont certains sont loués à 20 000 Ouguiyas et d’autres à 90 000 Ouguiyas.



