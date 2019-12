Lâ€™UPR convoquÃ©e pour la reprise de son congrÃ¨s le 28 dÃ©cembre

Saharamédias - Le secrétaire général de l’union pour la république, parti au pouvoir, Mohamed O. Abdel Fetah a convoqué ce lundi les participants au deuxième congrès national ordinaire du parti à poursuivre leurs travaux le 28 décembre courant.



Selon le document officiel auquel Sahara Medias a eu accès, les travaux auront lieu samedi 28 décembre à 8 heures.



Mohamed O. Abdel Fetah qui assure la coordination des travaux de la commission chargée de la gestion du parti se réfère aux décisions de cette commission lors de la réunion tenue le 4 décembre pour convoquer la reprise des travaux du congrès du parti le 28 décembre à 8 heures au centre international des conférences « les Mourabitounes ».



Les travaux de ce congrès avaient commencé en mars dernier avant qu’ils ne soient suspendus et qu’une commission provisoire soit désignée pour gérer le parti.



La reprise des travaux de ce congrès intervient alors que la formation politique est traversée ces dernières semaines par une crise à propos de sa référence.













